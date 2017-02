Fehler beim Wenden: 1.600 Euro Schaden in Kahl

Auffahrunfall

Um 13.30 Uhr hatte ein Lkw-Fahrer beim Wenden mit seinem Anhänger den Zaun eines Anwesens beschädigt.

Alzenau-Hörstein, Lkr. Aschaffenburg. An der Anschlussstelle Karlstein kam es am Mittwochmorgen zu einem Auffahrunfall, bei dem ein Schaden von 1.000 Euro entstand. Um 06.30 Uhr wollte ein Opel-Fahrer von der A45 nach rechts in Richtung Industriegebiet Alzenau Süd abbiegen, musste aber verkehrsbeding anhalten. Ein 40-jähriger BMW-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr aus Unachtsamkeit auf den stehenden Opel auf. Beide Fahrer blieben unverletzt.

Fehler beim Rangieren

Mömbris, Lkr. Aschaffenburg. 5.000 Euro Sachschaden war die Bilanz eines Verkehrsunfalls in der Straße Am Kreuz. Am Mittwochmorgen um 09 Uhr wollte ein 48-jähriger Lkw-Fahrer rückwärts in ein Firmengelände fahren. Hierbei übersah er einen Kleintransporter, der an dem Lkw vorbeifahren wollte, so dass es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge kam.

Motorsäge aus Container gestohlen

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Zwischen Freitag und Dienstag wurde ein Container auf dem ehemaligen Gelände der Firma Dunlopillo in der Brentanostraße aufgebrochen. Der unbekannte Täter erbeutete dabei eine Motorsäge im Wert von mehreren hundert Euro.

Pfosten auf Pferdekoppel mutwillig beschädigt

Krombach, Lkr. Aschaffenburg. Ein Unbekannter beschädigt zwischen Freitagabend und Sonntag auf einer Pferdekoppel, die in der verlängerten Borngasse liegt, mutwillig mehrere Pfosten. Der Schaden beträgt circa 150 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.



Originalmeldung der Polizei Alzenau