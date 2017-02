Arbeitsunfall - Mann trennt sich rechten Daumen ab

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Mehrere Unfallfluchten

Vorfahrtsverletzung



Geldbeutel verschwunden

Der Mann hatte sich bei Arbeiten an einer holzverarbeitenden Maschine ohne Fremdeinwirkung den rechten Daumen abgetrennt. Er musste zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus nach Frankfurt gebracht werden. Wie es genau zu der Verletzung kam, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.Am Dienstagabend kontrollierte eine Polizeistreife einen 15-jährigen Rollerfahrer in der Auwanne, da der Mitfahrer keinen Helm trug. Dabei kam zum Vorschein, dass der Roller circa 65 km/h fährt. Da der Fahrer allerdings nur im Besitz einer Mofaprüfbescheinigung war, erwartet ihn nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.In der Nacht von Montag auf Dienstag beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug im Bergweg die Grundstücksmauer eines Anwesens. An der Unfallstelle konnten mehrere Kunststoffteile von einer Beleuchtungseinheit aufgefunden werden. Der Schaden an der Mauer blieb mit 150 Euro relativ gering.Am Dienstagmorgen stellte der Besitzer eines Hauses im Centgrafenweg fest, dass sein Zaun beschädigt worden war. Ein unbekanntes Fahrzeug war offenbar in der Nacht beim Wenden gegen den Zaun gefahren und hatte einen Schaden von 200 Euro verursacht. Aufgrund aufgefundener Fahrzeugteile, die zurückblieben, dürfte es sich bei dem flüchtigen Verursacherfahrzeug um einen Kleintransporter gehandelt haben.Am Dienstag zwischen 08 und 09.30 Uhr wurde ein Opel, der auf dem Parkplatz des Spessarts Gymnasiums in der Brentanostraße abgestellt war, angefahren. Der Verursacher war gegen die linke hinter Seite des Opel gefahren und hatte einen Schaden von 300 Euro hinterlassen.. Bei einem Vorfahrtsunfall an der Einmündung Hauptstraße/Mühlstraße entstand am Dienstagvormittag ein Schaden von 1.200 Euro. Um 09 Uhr wollte ein 47-jähriger Audi-Fahrer auf die vorfahrtsberechtigte Hauptstraße abbiegen. Dabei streifte er mit seiner Fahrzeugfront die linke Seite eines Subaru, dessen Fahrer in Richtung Schimborn fuhr. Beide Fahrer blieben unverletzt.Am Dienstagnachmittag musste ein 70-jähriger Mann feststellen, dass seine Geldbörse samt Inhalt verschwunden war. Der Mann war um 17.45 Uhr mit dem City Bus von Alzenau nach Kälberau gefahren. Nachdem er dort ausgestiegen war, stellte er fest, dass sein Geldbeutel fehlte. Er konnte den Bus wenig später mit seinem Pkw einholen. Eine Absuche des Busses verlief allerdings negativ. Nach derzeitigem Sachstand muss davon ausgegangen werden, dass der Mann sein Portemonnaie im Bus verlor und dieses dann von einem Unbekannten mitgenommen wurde.Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

Meldungen der Polizei Alzenu