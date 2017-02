Unbekannte randalieren vor dem Vereinsheim des SV Daxberg

Sie zerschlugen vor dem Vereinsheim in der Schönbornstraße circa 20 Biergläser. Woher die Gläser stammten ist zur Zeit nicht bekannt.





Auf Verkehrsinsel gelandet

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Bei einem Verkehrsunfall zwischen der Anschlussstelle Alzenau Mitte und Alzenau entstand am Montagnachmittag ein Schaden von 800 Euro. Eine 25-jährige Pkw-Fahrerin wollte gegen 17 Uhr im Kreisverkehr in Richtung Alzenau fahren. Dabei kam sie aus Unachtsamkeit nach links auf die Verkehrsinsel und überfuhr zwei Schilder. Fazit: 300 Euro Schaden am Pkw und 500 Euro an den beiden Schildern.

Getränkekiste aus Gartenhütte entwendet

Geiselbach, Lkr. Aschaffenburg. Bereits Ende Dezember entwendete ein Unbekannter aus einer Gartenhütte 10 Getränkekisten im Wert von 100 Euro. Er war zuvor gewaltsam in die Hütte, die im Wald in der Gemarkung Teufelsgrund in Geiselbach steht, eingedrungen.

Pfosten auf Kinderspielplatz beschädigt

Alzenau-Michelbach, Lkr. Aschaffenburg. Am Sonntagnachmittag um 14.15 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie ein unbekannter Mann auf dem Kinderspielplatz in der Hirtenwiese einen Pfosten mutwillig beschädigte. Die Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest.

