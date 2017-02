Lkw-Fahrer übersieht VW in Alzenau

Spiegelberührung im Gegenverkehr

Beim Abbiegen musste der polnische Fahrer zurücksetzen, um mit seinem Lkw um die Kurve zu kommen und übersah hierbei den hinter ihr anhaltenden Pkw VW. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei welchem die Stoßstange des Pkws eingedrückt wurde. Es entstand ein Sachschaden von circa 700 Euro.

Schöllkrippen. Telefonisch teilte der Fahrer eines Pkw Daimler mit, dass es in der Waagstr. in Schöllkrippen am Samstag gegen 16.10 Uhr zu einer Spiegelberührung zwischen seinem Pkw und einem roten Fahrzeug kam. Beim Abbiegen wären die Außenspiegel aneinandergestoßen. Der Fahrer des roten Pkws habe den Anstoß wahrscheinlich nicht gemerkt und sei ohne anzuhalten weitergefahren. An dem Mercedes entstand kein Sachschaden.

Originalmeldung der Polizeiinspektion Alzenau