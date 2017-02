Zwei Unfallfluchten in Alzenau

Vorfahrtsunfall

Fahrrad aus Hofraum entwendet

Am Donnerstagabend gegen 17.15 Uhr parkte ein 23jähriger Mann seinen Transporter der Marke Daimler, Typ Vito, in der Bachstraße in Alzenau am rechten Fahrbahnrand. Als der junge Mann am Freitagmorgen gegen 07.40 Uhr zu dem Firmenfahrzeug zurück kehrte stellte er Beschädigungen an der linken Fahrzeugseite fest. Der Sachschaden beläuft sich nach derzeitigen Schätzungen auf etwa 2000 EUR.Ebenfalls vermutlich beim Vorbeifahren wurde der geparkte Pkw Seat Leon einer 21jährigen Frau vorne links beschädigt, welcher am Freitagnachmittag zwischen 16.00 Uhr - 17.30 Uhr in der Hauptstraße in Hörstein am Fahrbahnrand abgestellt war. Der angerichtete Sachschaden beträgt hier ca. 500 EUR.In beiden Fällen entfernten sich die Unfallverursacher, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, weshalb nun gegen Beide wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ermittelt wird.Am Freitagmittag gegen 13.45 Uhr befuhr ein 43jähriger Mercedes-Fahrer die Rodenbacher Straße in Fahrtrichtung Hanauer Straße. An der Kreuzung zur Brentanostraße missachtete eine von rechts kommende, 22jährige Fiat-Fahrerin die Vorfahrt des Mercedes-Fahrers und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Dort kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. An beiden Pkw entstand durch den Unfall ein Sachschaden von jeweils ca. 1500 EUR.Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Freitag zwischen 05.00 Uhr und 15.10 Uhr ein schwarzes Trekkingrad der Marke Kynast, welches in einem Hof in der Bahnhofstraße abgestellt und mittels Spiralschloss am hinteren Reifen gesichert war. Das Fahrrad hatte noch einen Zeitwert von ca. 250 EUR.Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Alzenau unter der Telefonnummer 06023/944-0 in Verbindung zu setzen.





Meldungen der Polizei Alzenau