Unfall in Alzenau mit drei Verletzten

Vorfahrtsverletzung

Gegen 10 Uhr hatte ein Motorradfahrer eine Panne und fuhr deshalb ins rechte Bankett. Ein Opel-Fahrer blieb mit Warnblinker auf Höhe des Motorrads stehen und wollte helfen. Deshalb fuhr ein VW-Fahrer links an dem haltenden Opel vorbei. Ein 59-jähriger Ford-Fahrer, der hinter dem VW fuhr bemerkte die Situation zu spät. Da er nicht mehr rechtzeitig anhalten konnte, zog er nach rechts in Bankett, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei überschlug sich der Ford und blieb auf der rechten Fahrzeugseite liegen. Die drei Insassen im Ford erlitten leichte Verletzungen, sie mussten vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Ford, an dem ein Schaden von 5000 Euro entstand, wurde abgeschleppt.

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Bei einem Vorfahrtsunfall an der Kreuzung Wasserloser Straße/Hauckwaldstraße entstand am Donnerstagmorgen ein Schaden von 4.000 Euro.

Gegen 08 Uhr wollte ein 86-jähriger Opel-Fahrer von der Hauckwaldstraße auf die vorfahrtsberechtigte Wasserloser Straße abbiegen. Dabei übersah er den Daimler einer 40-jährigen Frau. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem zum Glück niemand verletzt wurde.

Originalmeldung der Polizei Alzenau