Unfall im Kreisel: Motorradfahrer verletzt

Um 13.45 Uhr fuhr der 25-jährige mit seinem Kleinkraftrad von Hörstein kommend in den Kreisel. Eine 26-jährige Ford-Fahrerin wollte von der Ortsmitte kommend ebenfalls in den Kreisverkehr einfahren, wobei sie den vorfahrtsberechtigten Kradfahrer offenbar übersah. Dieser legte noch eine Vollbremsung hin, stürzte dabei zu Boden und sein Krad rutschte gegen den linken hinteren Reifen des Pkw. Der Kradfahrer musste mit mittelschweren Verletzungen im Bauchbereich ins Krankenhaus nach Wasserlos gebracht werden. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 1.000 Euro geschätzt.



Fahren ohne Fahrerlaubnis

Kahl, Lkr. Aschaffenburg. Am frühen Dienstag konnte ein Pkw-Fahrer aus dem Verkehr gezogen werden, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Eine Polizeistreife hatte den 54-jährigen Mann um 00.45 Uhr in der Aschaffenburger Straße kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass ihm seine Fahrerlaubnis entzogen worden war. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu.

Fehler beim Einparken

Alzenau-Hörstein, Lkr. Aschaffenburg. Bei einem Verkehrsunfall im Industriegebiet Alzenau-Süd entstand am Montagmorgen ein Schaden von 3.000 Euro. Ein 36-jähriger Sattelzugfahrer war um 17.15 Uhr beim Einparken gegen einen abgestellten Lkw gefahren.

Rauschgift sichergestellt

Karlstein-Dettingen, Lkr. Aschaffenburg. Bei einer Personenkontrolle in der Hanauer Landstraße konnte eine Streife der Alzenauer Polizei am Dienstag um kurz nach Mitternacht eine geringe Menge Haschisch sicherstellen. Den 28-jährigen Besitzer erwartet nun eine Anzeige.

Pkw-Aufbruch in Kahl - Zeugen gesucht

Kahl, Lkr. Aschaffenburg. Zwischen Samstagmittag und Montagmorgen wurde ein Audi, der auf dem Gelände eines Autohauses in der Hanauer Landstraße stand, aufgebrochen. Der unbekannte Täter hatte zunächst die Seitenscheibe eingeschlagen und dann das Lenkrad und die Multimediaeinheit (Navigationsgerät und Radio) im Wert von 4.000 Euro ausgebaut. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf 1.000 Euro.

Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.



Polizei Alzenau