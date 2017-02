Altkleidercontainer in Dettingen brennt aus

Fehler beim Rückwärtsfahren

Unfallflucht

Der Schaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf 800 Euro belaufen. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.Bei einem Verkehrsunfall in der Straße Am Bornrain kam es am Dienstagnachmittag zu einem Schaden von 3.000 Euro. Ein 68-jähriger Pkw-Fahrer war gegen 14.30 Uhr beim Rückwärtsrangieren gegen die linke Seite eines abgestellten Fahrzeugs gestoßen.Im Laufe des Dienstags wurde ein Nissan, der in der Industriestraße in Alzenau abgestellt war, von einem unbekannten Fahrzeug angefahren. Der flüchtige Verursacher hinterließ einen Schaden am linken hinteren Kotflügel (1.500 Euro).Zeugen zu allen gemeldeten Fällen werden gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

Meldungen der Polizei Alzenau