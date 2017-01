Fußgänger in Alzenau von Auto erfasst

Wildunfall

Ein Fußgänger wurde am Montagmorgen im Industriegebiet Alzenau Süd von einem Pkw erfasst. Der 47-jährige Mann wollte um 06 Uhr die Straße zwischen zwei geparkten Pkw überqueren. Dabei erfasste ihn eine 31-jährige VW-Fahrerin, die in die Straße abbog. Der Fußgänger rutschte über die Motorhaube und prallte schließlich gegen die Windschutzscheibe des VW. Er zog sich bei der Kollision außer diversen Prellungen eine Fraktur des rechten Beins zu. Er musste nach der Erstversorgung ins Krankenhaus Wasserlos gebracht werden. Der Schaden an dem Pkw wird auf 500 Euro geschätzt.

Krombach. Bei einem Wildunfall bei Krombach entstand am Montagabend ein Schaden von 1.000 Euro. Ein VW-Fahrer hatte zwischen der „Spinne“ und Dörnsteinbach um 19.45 Uhr ein Reh erfasst, das bei der Kollision getötete wurde. Der Pkw wurde im Frontbereich beschädigt.

Unfallflüchtiger Pkw-Fahrer steht unter Alkoholeinfluss

Schöllkrippen. Ein unfallflüchtiger Pkw-Fahrer, der aufgrund einer aufmerksamen Zeugin am Montag ermittelt werden konnte, stand offenbar erheblich unter Alkoholeinfluss. Eine Zeugin hatte um 13.30 Uhr beobachtet wie der Fahrer eines blauen Pkw auf einem Parkplatz in der Straße Am Bahnhof gegen eine Holzbank gefahren war und dabei auch sein Kennzeichen verlor. Der zunächst unbekannte Pkw-Führer fuhr aber trotz des angerichteten Schadens von circa 300 Euro weiter. Der flüchtige Verursacher konnte kurze Zeit später in Kleinkahl angetroffen werden. Nachdem ein Alkotest einen Wert von 1,8 Promille ergab, musste eine Blutentnahme durchgeführt werden. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Verkehrsunfall aufgrund Glatteis

Schöllkrippen-Schneppenbach. Aufgrund von Glatteis kam es am Montagmorgen in der Taunusstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Gesamtschaden von 5.000 Euro entstand. Gegen 08 Uhr wollte eine VW-Fahrerin auf den Parkplatz eines Kindergartens fahren. Sie kam allerdings auf der spiegelglatten abschüssigen Straße ins Rutschen und fuhr gegen einen geparkten Opel. Eine weitere Pkw-Fahrerin ereilte dann das gleiche Schicksal. Sie rutschte frontal in den verunfallten VW. Zum Glück wurde niemand bei dem Unfall verletzt.

Unfallflucht

Alzenau-Hörstein. In der Hauptstraße in Hörstein touchierte eine 73-jährige Citroen-Fahrerin mit ihrem rechten Außenspiegel den linken Spiegel eines geparkten Ford, wodurch dieser leicht beschädigt wurde. Die Ford-Besitzerin, die das Fahrzeug gerade abgestellt hatte, klopfte noch an die Scheibe des Citroen. Dessen Fahrerin fuhr aber unverrichteter Dinge weiter. Sie konnte aufgrund des abgelesenen Kennzeichens ermittelt werden. Auf sie kommt nun eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort zu.

Originalmeldung der Polizeiinspektion Alzenau