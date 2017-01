Zwei Verletzte und 16.000 Euro Schaden bei Auffahrunfall in Wasserlos

Um 15.15 Uhr wollte ein 75-jähriger Mazda-Fahrer nach links in die Hockstraße abbiegen. Er musste dazu abbremsen. Ein 29-jähriger Skoda-Fahrer bemerkte dies zu spät und er fuhr auf den Hyundai einer 35-jährigen Frau auf, die hinter dem Mazda fuhr. Durch den Anstoß wurde der Hyundai noch nach vorne auf den Mazda geschoben. Der Skoda-Fahrer erlitt einen Schock und eine leichte Verletzung am Kopf, er wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus nach Wasserlos gebracht. Der Mazda-Fahrer klagte nach dem Unfall über Kopf- und Nackenschmerzen, er begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

Kollision mit Gegenverkehr

Mömbris-Dörnsteinbach, Lkr. Aschaffenburg. Am Sonntag kam es im Waldweg zu einem Verkehrsunfall mit einem Schaden von 12.500 Euro. Ein 19-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr gegen 14 Uhr an einem Schneehaufen, der die Fahrbahn einengte, vorbei. Dabei kollidierte er mit dem entgegenkommenden VW einer 29-jährigen Frau. Beide Fahrer blieben unverletzt.

Unfallflucht

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Im Laufe des Freitagabends wurde ein Honda, der in der Prischoßstraße abgestellt war, von einem unbekannten Fahrzeug angefahren. Der Honda-Besitzer hatte sein Fahrzeug um 18.45 Uhr auf dem Parkplatz der Prischoßhalle abgestellt. Als er um 23 Uhr zu seinem Pkw zurückkam, musste er einen Schaden (circa 1.500 Euro) im Heckbereich feststellen.



Polizei Alzenau