Alzenau: Bei Schweißarbeiten Bagger in Brand gesetzt

Das Öl entzündete sich und konnte aber schnell durch die FFW Alzenau gelöscht werden, nachdem die Besitzer vergeblich versucht hatten, den Brand mit Wasser zu löschen. Verletzt wurde hierbei niemand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.000.- Euro





Laterne angefahren und geflüchtet

Mömbris, OT Daxberg, Lks. Aschaffenburg. Am 28.01.2017 gegen 18.45 Uhr konnte ein Anwohner in Daxberg, Buchenhein einen Schlag hören und konnte einen Pkw beobachten, der davonfuhr. Offensichtlich stieß ein unbekannter Fahrzeuglenker gegen eine Straßenlaterne, sodaß der Lampenschirm herunterfiel und der Lampenmast jetzt schief steht. Hier entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000.- Euro

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

Auffahrunfall mit einer leichtverletzten Fahrerin

Alzenau, Staatsstraße 2443, Lks. Aschaffenburg. Von Hörstein kommend Richtung Karlstein, bog ein 62jähriger Alzenauer mit seinem Honda zum Wasserhäuschen ab. Die hinter ihm fahrende Alzenauerin mit ihrem Toyota erkannte dies und konnte noch rechtzeitig abbremsen. Allerdings konnte eine 44jährige Mömbriserin mit ihrem Nissan nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf die Alzenauerin auf. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000.- Euro. Die 32jährige Alzenauerin wurde leicht verletzt und mit einem Sanka in das KKH Wasserlos eingeliefert.

Kriminalitätsgeschehen:

Sachbeschädigung an Pkw

Geiselbach, Lks. Aschaffenburg. Zwischen dem 19.12/20.12.2016 und dem 27.01./28.01.17 wurden Am Rainchen insgesamt 5 Reifen an einem Skoda und einem Toyota durch einen unbekannten Täter plattgestochen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 400.- Euro

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.



Originalmeldung der Polizei Alzenau