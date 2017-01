Renitentes Ehepaar in Stockstadt: Taxifahrer geschlagen und um Fahrpreis geprellt

Vorfahrtsunfall

Unfall mit 87jährigem Krankenfahrstuhlfahrer - keiner verletzt

Glätteunfall auf der Main-Brücke

Ladendieb flüchtet - wegen 1,69 Euro

Auffahrunfall

Hierzu unterbrach der Taxifahrer auch die Fahrt. Der Mann war jedoch uneinsichtig und stieg aus. Zuerst trat und schlug er nach dem Taxi, danach schlug er zudem noch den Fahrer. Ein unbeteiligter Passant eilte nun zu Hilfe und hielt die Ehefrau bis zum Eintreffen der Streifenbesatzung fest. Die Dame verhielt sich weiterhin sehr unkooperativ, nannte falsche Personalien und weigerte sich zudem noch den Fahrpreis zu entrichten. Mit diesem Verhalten hat das mittlerweile namentlich bekannte Ehepaar einige Anzeigen gesammelt. Es wird nun ermittelt wegen Körperverletzung, Leistungserschleichung und falsche Personalienangabe.Am Freitagmittag, gegen halb zwei kam es in Obernau im Bereich der Einmündungzu einem Vorfahrtsunfall. Ein 21jähriger Pkw-Fahrer aus Gießen fuhr mit seinem Kleintransporter in der Bollenwaldstraße und wollte nach rechts in die Sulzbacher Straße abbiegen. Dabei übersah er eine von links kommende Pkw-Fahrerin mit ihrem VW Caddy. Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden von ca. 1500.- Euro.Wie durch ein Wunder, ging ein 87jähriger Fahrer eines motorisierten Krankenfahrstuhls unverletzt aus einem Zusammenstoß mit einem Pkw hervor. Der 87jährige war am Freitagnachmittag gegen 17.30 Uhr auf dem Radweg in derunterwegs und wollte an der Kreuzung am Schwalbenrainweg die Fahrbahn überqueren. Eine 30jährige Pkw - Fahrerin aus Mainhausen befand sich im Schwalbenrainweg und übersah den bevorrechtigten Krankenfahrstuhlfahrer. Nach ihrem Anfahren überrollte sie mit ihrem Renault den Krankenfahrstuhl zum Teil. Dieser verkeilte sich im Radkasten des Renaults. Mit eine Ursache dürfte hier auch in der tiefstehenden Sonne gelegen haben. Der 87jährige Rentner blieb erfreulicherweise unverletzt und musste lediglich einen wirtschaftlichen Totalschaden von etwa 3000.- an seinem Krankenfahrstuhl beklagen. Am Renault entstand nur geringer Sachschaden.Gegen 02.15 Uhr bemerkte ein 20jähriger Pkw - Fahrer aus Aschaffenburg zu spät, dass es auf derglatt geworden war. Er kam von der Hanauer Straße und wollte rechts auf die Ebert-Brücke fahren. Auf Grund der Glätte und nicht angepasster Geschwindigkeit geriet der BMW ins Schleudern und prallte an die Seitenmauer. Es entstand auch hier wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 3000.- Euro.Ein 23jähriger Ladendieb lieferte sich gestern mit der Polizei eine filmreife Jagd zu Fuß - wegen des Diebstahls eines Joghurts und einer Banane. Diese Sachen hatte er in einem Verbrauchermarkt in deram Freitagnachmittag, kurz vor drei entwendet. Allerdings fiel das einem Mitarbeiter auf, der ihn daraufhin in ein Büro bittet. Doch der Täter stieß den Mitarbeiter zur Seite und rannte aus dem Büro. Die gerade eingetroffenen Beamten der Polizei Aschaffenburg rannten ihm einige Zeit hinterher. Erst nach einigen hundert Metern und dem Überklettern einiger Zäune konnte die Person festgenommen werden. Gegen ihn wird nun wegen räuberischen Diebstahls ermittelt.Am Freitagmittag kam es in der Obernburger Straße zu einem Auffahrunfall zwischen einem Skoda und einem Alfa Romeo. Der Skoda-Fahrer wollte abbiegen und bremste daher ab, was der Fahrer des Alfa Romeo übersah. Es entstand insgesamt geringer Sachschaden von ca. 1500.- Euro.

Polizei Aschaffenburg