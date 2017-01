Bei Minusgraden: Betrunkener schläft auf der Straße in Alzenau

Polizei Alzenau

Alzenau Samstag, 28.01.2017 - 09:58 Uhr

Eine Streifenbesatzung der Polizei Alzenau erblickte bei der Streifenfahrt einen Mann, der am Freitag gegen 19.00 Uhr in der Burgstraße auf dem Boden lag und schlief.