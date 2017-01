Jugendlicher randaliert in Hörstein

Unfallflucht



Wildunfall

Der Jugendliche ließ sich weder von Polizei noch vom Rettungsdienst beruhigen, so dass er schließlich fixiert werden musste. Da nicht genau bekannt war, was der junge Mann alles eingenommen hatte, musste er zur medizinischen Überwachung in die Kinderklinik nach Aschaffenburg gebracht werden. In Aschaffenburg bespuckte er dann mehrmals die Einsatzkräfte der Polizei sowie das dortige Personal. Nachdem sich sein Zustand stabilisiert hatte, musste er in ein Bezirkskrankenhaus für psychisch Kranke eingewiesen werden.Am Donnerstagnachmittag musste ein Pkw-Besitzer feststellen, dass sein Suzuki von einem unbekannten Fahrzeug angefahren worden war. Der Mann hatte den Pkw um 08.15 Uhr ordnungsgemäß in der Schafgasse am rechten Fahrbahnrand geparkt. Als er um 15.45 Uhr zu seinem Auto zurückkam, musste er einen Streifschaden am linken Frontkotflügel feststellen. Der flüchtige Verursacher, bei dem es sich aufgrund vorgefundener Spuren um ein gelbes Fahrzeug gehandelt haben könnte, hinterließ einen Schaden von 2.000 Euro.Bei einem Wildunfall auf der Staatsstraße zwischen Karlstein und Hörstein entstand am frühen Donnerstag ein Schaden von 500 Euro. Ein Opel-Fahrer, der um 04 Uhr in Richtung Hörstein fuhr, war mit einem Reh zusammengestoßen.

Meldungen der Polizei Alzenau