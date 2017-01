Wildunfall bei Krombach

Geringe Menge Rauschgift sichergestellt

Eine Opel-Fahrerin, die um 21.15 Uhr in Richtung Krombach fuhr, war mit einem Reh zusammengestoßen. Das Tier wurde hierbei getötet, der Pkw im Frontbereich beschädigt.

Alzenau-Hörstein. Eine Polizeistreife konnte am Sonntagabend bei einer Personenkontrolle eine geringe Menge Rauschgift sicherstellen. Ein 29-jähriger Mann hatte noch versucht, das Marihuana vor der Kontrolle zu entsorgen, indem er es wegwarf. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz zu.

Geld aus Geldbörse verschwunden

Mömbris-Mensengesäß. Am Sonntag musste eine Besucherin einer Gaststätte in der Hüttenberger Straße feststellen, dass ihre Geldbörse spurlos verschwunden war. Die Frau hielt sich um 18 Uhr in der Gaststätte auf. Als sie auf die Toilette musste, ließ sie ihre Handtasche an ihrem Platz stehen. Als sie wenig später bezahlen wollte, bemerkte sie, dass die Geldbörse samt Inhalt entwendet worden war. Im Laufe des Abends erschien ein Mann, der ebenfalls Gast in der Gaststätte gewesen war, bei ihr zu Hause und warf die Geldbörse in den Briefkasten ab. Allerdings fehlte nun das Bargeld. Der Mann gab an, den Geldbeutel in der Nähe der Gaststätte gefunden zu haben. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls.

Originalmeldung der Polizeiinspektion Alzenau