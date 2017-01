Tiefstehende Sonne: Fahrer bei Unfall in Westerngrund schwer verletzt

Glück im Unglück

Das dort aufgestellte Verkehrszeichen wurde ebenso wie der Pkw selbst durch den Aufprall massiv beschädigt. Der schwer verletzte Fahrzeugführer, welcher sein Fahrzeug nicht mehr selbständig verlassen konnte, wurde bei eisigen Temperaturen von den Feuerwehren Westerngrund und Kleinkahl aus seinem Fahrzeug befreit und nachErstversorgung durch den Notarzt mit Verdacht auf Wirbelsäulenfraktur durch den Rettungshubschrauber ins Klinikum Aschaffenburg eingeliefert. Die 20 jährige Beifahrerin konnte sich alleine aus dem Fahrzeug befreien. Sie erlitt leichte Verletzungen in Form eines Halswirbelsäulenschleudertraumas und eines Schocks und wurde vom Rettungsdienst ins Klinikum Aschaffenburg gebracht. Während der Unfallaufnahme war die Frankenstraße zeitweise gesperrt. Die ausgelaufenen Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr gebunden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3500 Euro.Am Samstagnachmittag um kurz vor 14.00 Uhr ging eine fünfköpfige Familie in der Straße Am Kirchberg zu Fuß in Richtung Vormwald. Etwa auf Höhe der Kirche betrat die 9 jährige Tochter plötzlich aus unbekanntem Grund die Fahrbahn und wurde vom Pkw einer 84 jährigen VW-Fahrerin vorne rechts erfasst und zu Boden geschleudert. Dank der niedrigen Geschwindigkeit der Fahrzeugführerin erlitt das Kind nur verhältnismäßig leichte Verletzungen am rechten Knie, der linken Ferse und am rechten Jochbein. Es wurde durch den Rettungsdienst in die Kinderklinik nach Aschaffenburg gebracht. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.Originalmeldung der Polizei Alzenau