Alzenau Süd: Mann betrügt im Supermarkt mit Zahnbürste

Der Mann nahm um 11.30 Uhr in einem Supermarkt im Industriegebiet Alzenau Süd/Hörstein eine Zahnbürste im Wert von 20 Euro an sich. Mit der vermeintlich gekauften Zahnbürste ging er an die Kasse und tauschte diese um, so dass er 20 Euro erhielt. Anschließend verließ er den Markt und fuhr mit einem VW mit Offenbacher Kennzeichen davon.Einem aufmerksamen Mitarbeiter kam die Sache allerdings verdächtig vor, so dass er sich das Kennzeichen merkte und die Polizei verständigte. Kurze Zeit später konnte der 38-jährige Mann dann durch eine hessische Polizeistreife an der Halteradresse in Mühlheim angetroffen werden. Er räumte die Tat ein. Ermittlungen ergaben außerdem, dass der Mann in drei weiteren Fällen mit der gleichen Arbeitsweise in Hessen tätig war.Blankenbach, Lkr. Aschaffenburg. Am Donnerstagabend konnte eine Streife der Alzenauer Polizei einen Pkw-Fahrer aus dem Verkehr ziehen, der offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Zeuge hatte um 18.30 Uhr über Notruf einen VW mitgeteilt, dessen Fahrer in Keilberg in Schlangenlinien fuhr. Die Fahrt ging dann weiter über Hösbach Bahnhof und den Feldkahler Berg. Die Streife konnte den schwarzen VW Lupo kurze Zeit später in Blankenbach anhalten.Da bei dem 26-jährigen Fahrer drogenbedingte Auffälligkeiten festzustellen waren und ein Drogentest positiv verlief, musste eine Blutentnahme durchgeführt werden. Ob der Mann derzeit im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, muss noch geklärt werden. Verkehrsteilnehmer, die durch den schwarzen VW gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.Schöllkrippen-Schneppenbach, Lkr. Aschaffenburg. Bei einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße entstand am Donnerstagmorgen ein Schaden von 7.000 Euro. Um 10.30 Uhr fuhr eine 69-jährige Mercedes-Fahrerin in Richtung Schöllkrippen. Die Frau wollte an einem am Fahrbahnrand geparkten Suzuki vorbeifahren. Da sie durch die tiefstehende Sonne geblendet wurde und ihr ein Fahrzeug entgegenkam, stieß sie mit ihrer rechten Fahrzeugfront gegen die linke Heckseite des geparkten Pkw. Da der Mercedes nach der Kollision nicht mehr fahrbereit war, musste er abgeschleppt werden.

Schöllkrippen, Lkr. Aschaffenburg. Am Donnerstagnachmittag kam es an der „Spinne“ zu einem Vorfahrtsunfall, bei dem ein Gesamtschaden von 30.000 Euro entstand. Um 17.15 Uhr wollte ein 62-jähriger Peugeot-Fahrer die Kreuzung in Richtung Schöllkrippen überqueren. Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigten VW eines 46-jährigen Mannes, der von Krombach in Richtung Geiselbach fuhr. In Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrer blieben zum Glück unverletzt, die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

