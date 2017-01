Einbrecher in Michelbach: Täter erbeutet Bargeld

Polizei Unterfranken

Alzenau Dienstag, 17.01.2017 - 09:46 Uhr

Im Laufe des Montags ist ein Unbekannter in ein Wohnhaus in Alzenau-Michelbach eingebrochen. Der Täter entwendete unter anderem Bargeld und machte sich mit seiner Beute unerkannt aus dem Staub.