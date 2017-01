Rabiate Frau im Bus - Polizei muss eingreifen

Wildunfall

Fehler beim Einparken

Fahrrad gestohlen

Die Frau war als Fahrgast mit dem Bus von Schöllkrippen nach Westerngrund unterwegs. Da sie ihre Busfahrkarte lediglich bis Hofstädten bezahlt hatte, forderte sie der Busfahrer auf, den Bus in Hofstädten zu verlassen. Das nahm die Frau zum Anlass sowohl den Busfahrer als auch einen anderen Busfahrgast mit einigen nicht druckreifen Beschimpfungen zu beleidigen. Außerdem rannte sie zur Buskasse und entnahm 10 Euro, die sie in ihre Hosentasche steckte. Beim Eintreffen der Polizeistreife zeigte sich die Frau noch immer unbelehrbar. Das Geld gab sie erst nach mehrmaliger Aufforderung wieder heraus. Auf die Frau kommen nun Strafanzeigen wegen diverser Delikte zu.. Am Donnerstagnachmittag kam es auf der Staatsstraße zwischen Karlstein und Hörstein zu einem Wildunfall mit einem Schaden von 1.000 Euro.Eine Pkw-Fahrerin war gegen 18 Uhr mit einem Reh zusammengestoßen. Das schwer verletzte Tier musste von seinem Leiden erlöst werden.Ein 72-jähriger Suzuki-Fahrer touchierte am Donnerstagnachmittag beim Einparken in der Hanauer Straße einen abgestellten Daimler. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen blieb mit 750 Euro relativ gering.Bereits letzte Woche wurde von Freitag auf Samstag ein unverschlossenes Rad (Wert circa 150) aus dem Hof eines Anwesens in der Rosengartenstraße entwendet.

Polizei