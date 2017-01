Unfallflucht in Alzenau

Beim Abbiegen Gegenverkehr übersehen

Beim Rückwärtsfahren geparkten Pkw übersehen

Dessen Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro zu kümmern.Gegen 16.45 Uhr am Diensttagnachmittag wollte ein 64jähriger Toyota-Fahrer in der Industriestraße nach links auf einen Parkplatz abbiegen, übersah hierbei jedoch den entgegenkommenden Mercedes eines 78jährigen Mannes. Trotz einer sofortigen Vollbremsung, konnte dieser einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden beläuft sich auf ca. 12.000 Euro. Beide nicht mehr fahrbereiten Pkw mussten abgeschleppt werden.. Um 18.20 Uhr am Dienstagabend übersah ein 64jähriger Mercedes-Fahrer in der Gartenstraße beim Rückwärtsausparken von seinem Stellplatz den auf der gegenüberliegenden Straßenseite entgegen der Fahrtrichtung geparkten Mitsubishi Colt einer 22jährigen Frau und fuhr ihm mit dem Heck in die rechte Seite. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. Beide Fahrzeugführer wurden mit einem Verwarnungsgeld belegt.



