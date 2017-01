Unfall auf glatter Straße in Kahl: 13.000 Euro Schaden

Um 18.30 Uhr wollte ein 28-jähriger Mini-Fahrer von der Ostlandstraße nach rechts in den Seligenstädter Weg abbiegen. Er rechnete allerdings nicht mit der glatten Straße, kam ins Rutschen und prallte gegen den von rechts kommenden Citroen eines 60-jährigen Mannes, der auf dem Seligenstädter Weg fuhr.

Durch die Kollision wurde der Citroen noch auf einen Pkw geschoben, der gegenüber der Einmündung abgestellt war. Zum Glück blieben alle Fahrzeuginsassen unverletzt.





Wildunfall

Wiesen, Lkr. Aschaffenburg. Bei einem Wildunfall auf der Staatsstraße 2305 bei Wiesen entstand am Sonntagabend ein Schaden von 1.000 Euro. Ein BMW-Fahrer, der gegen 20.30 Uhr in Richtung Frammersbach fuhr, war mit einem Reh zusammengestoßen. Das Tier wurde bei dem Zusammenstoß getötet, der Pkw im Bereich der Stoßstange beschädigt.

Im Hang gelandet

Mömbris, Lkr. Aschaffenburg. Ein 43-jähriger Pkw-Fahrer landete am Sonntagabend aus Unachtsamkeit in einem Hang. Der Mann war um 18 Uhr vom Parkplatz eines Verbrauchermarktes auf die Straße Am Klinger gefahren. Dabei kam er aus Unachtsamkeit von der Fahrbahn ab und landete im dortigen Hang. Das Fahrzeug wurde bei dem Unfall nicht unerheblich beschädigt (4.000 Euro).

In der Leiplanke gelandet

Alzenau-Hörstein, Lkr. Aschaffenburg. Nicht angepasste Geschwindigkeit war die Ursache für einen Verkehrsunfall zwischen Kahl und Hörstein. Ein 36-jähriger Opel-Fahrer fuhr am Sonntag um 07.30 Uhr auf dem Ortsverbindungsweg von Hörstein in Richtung Kahl. Kurz nach der Autobahnbrücke kam er in einer langgezogenen Rechtskurve auf der schneebedeckten Straße auf die Gegenfahrbahn und stieß dort gegen die Leitplanke. Der Pkw wurde im Frontbereich beschädigt (800 Euro). Der Schaden an der Leitplanke beträgt 400 Euro.

Polizei Alzenau