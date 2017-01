Opel-Fahrer übersieht Subaru - Crash bei Alzenau

Fehler beim Einparken

Beim Ausparken Pkw übersehen

VW Passat beschädigt

Der Fahrer eines Pkw Opel wollte an der Kreuzung Schloßstraße in Michelbach nach links in Richtung Mömbris abbiegen und übersah hierbei einen entgegenkommenden Pkw Subaru. Der Fahrer dieses Pkws wollte die Kreuzung geradeaus überqueren.Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß im Kreuzungsbereich. Der Pkw Ford war nicht mehr fahrfähig und musste abgeschleppt werden. An dem Pkw Subaru wurde die Fahrzeugfront eingedrückt. Der Fahrer konnte seine Fahrt jedoch fortsetzen.Ein Sachschaden von circa 300 Euro entstand am Samstag gegen 16.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarkts in der Daimlerstraße in Alzenau.Beim Einparken stieß der Fahrer eines VW Transporters an die Stoßstange eines Pkw Fords. Hierbei entstand ein leichter Schaden an dem geparkten Ford.Am Samstag gegen 11.50 Uhr übersah auf einem Parkplatz in der Emmy-Noether Straße der Fahrer eines Pkw BMW beim Ausparken einen hinter ihm stehenden Pkw Audi.Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Es entstand ein Sachschaden von circa 2500 Euro.In der Zeit von Samstag 04.30 Uhr bis 15.45 Uhr wurde in dem Mühlweg auf Höhe Hausnummer 27 in Alzenau der linke Außenspiegel eines Pkws VW Passat abgetreten. Zudem wurde durch den unbekannten Täter die linke Fahrzeugseite zerkratzt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 800 Euro.

Polizei