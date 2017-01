20-Jährige missachtet Vorfahrt - Unfall bei Mömbris

Sie musste an der Einmündung zur Staatsstraße 2305 verkehrsbedingt anhalten. Beim Abbiegen nach links in Richtung Schimborn übersah sie den von links kommenden, vorfahrtberechtigten Pkw eines 26jährigen Daimlerfahrer und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge im Kreuzungsbereich. An beiden Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von jeweils 1500 EUR. Die freiwillige Feuerwehr Schimborn leuchtete die Unfallstelle aus und band ausgelaufene Betriebsflüssigkeiten ab.

Pkw kommt aufgrund glatter Fahrbahn ins Rutschen und touchiert Leitplanke

Wildunfall mit Reh

Triebwagen der Westfrankenbahn zum wiederholten Mal mit Graffiti besprüht

Am Freitagmittag gegen 13.00 Uhr befuhr eine 33jährige Honda-Fahrerin die Staatsstraße 2309 von Johannesberg in Richtung Mömbris. Aufgrund vorherrschender Glätte kam sie nach links auf die Gegenfahrbahn ab, touchierte die Leitplanke und drehte sich mit ihrem Pkw um 180 Grad. Anschließend kam sie an der nächsten Leitplanke zum Stehen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Am Pkw der Unfallverursacherin entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 EUR. Ob an der Leitplanke ein Schaden entstanden ist, bedarf noch der Abklärung.Am Freitagabend gegen 21.30 Uhr kollidierte ein 49jähriger Fahrer eines VW, welcher die Straße „Am Förstergarten" in Richtung Westerngrund befuhr, mit einem Reh. Dieses flüchtete anschließend in den Wald. Der Sachschaden am Pkw beträgt ca. 1000 EUR.In der Zeit zwischen Donnerstag, 23.30 Uhr und Freitag, 04.30 Uhr, wurde erneut ein Triebwagen der Westfrankenbahn, welcher im Bahnhof Schöllkrippen abgestellt war, durch einen bislang noch unbekannten Täter mit Sprühfarbe auf der linken Seite besprüht. Die Kosten für die Beseitigung des Graffiti belaufen sich auf ca. 2000 EUR.