Zu schnell in die Kurve - Crash bei Reichenbach

Sportboothafen heimgesucht und Außenbordmotoren entwendet

Hierbei kam er mit seinem Corsa aufgrund nichtangepasster Geschwindigkeit in einer scharfen Rechtskurve auf der nassen Fahrbahn nach links und kollidierte prompt mit dem entgegenkommenden Hyundai eines 59jährigen Mannes. Verletzt wurde hierbei zum Glück niemand, an den beiden Pkw entstand Sachschaden von ca. 5.000 Euro. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten daher abgeschleppt werden.Innerhalb der letzten Woche verschafften sich bislang mehrere unbekannte Täter durch Aufschneiden eines Drahtzaunes Zutritt zum direkt am Mainufer gelegenen Gelände der „Marina Untermain“ in der Straße „Am Leinritt“. Dort werden über die Wintermonate eine Vielzahl von Sportbooten eingelagert. Von drei dieser Boote montierten sie nun die bis zu 240 kg schweren Außenbordmotoren im Gesamtwert von ca. 15.000 Euro ab und entwendeten diese. Der Abtransport muss mit einem Fahrzeug erfolgt sein.Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzenau in Verbindung zu setzen (Tel. 06023/944-0).

Polizei