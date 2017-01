Weiterer Audi in Albstadt gestohlen

Im Graben gelandet

Der Pkw hatte einen Zeitwert von 15.000 Euro. Wie bereits gemeldet, war es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zu einem Pkw-Diebstahl in Michelbach gekommen. Die beiden Fälle dürften nach derzeitigen Erkenntnissen in Zusammenhang mit einem weiteren Pkw-Diebstahl in Freigericht-Horbach stehen. Auch hier war ein Audi in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gestohlen worden. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

Geiselbach, Lkr. Aschaffenburg. Am Mittwochvormittag landete eine Pkw-Fahrerin auf der Staatsstraße zwischen Gelnhausen und Geiselbach im Graben. Die 22-jährige Frau war gegen 10.30 Uhr auf Grund von Schneeglätte in einer Linkskurve in Rutschen geraten und von der Fahrbahn abgekommen. Der Schaden an dem Pkw wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Meldungen der Polizei Alzenau