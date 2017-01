Auffahrunfall in Albstadt - Frau leicht verletzt

Unfallflucht

Audi gestohlen - Zeugen gesucht

Gegen 17.30 Uhr fuhr eine 61-jährige Opel-Fahrerin von Albstadt in Richtung Neuses. Hinter ihr fuhr ein 36-jähriger Mann mit seinem Audi. An einer leichten Steigung wurde die Opel-Fahrerin langsamer. Diesen Umstand bemerkte der Audi-Fahrer offenbar zu spät, so dass er auf das Heck des Audis auffuhr. Nach dem Unfall klagte die Opel-Fahrerin über Schmerzen im Nackenbereich. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 5.500 Euro geschätzt.Auf einem Parkplatz in der Brückenstraße wurde ein Mercedes von einem unbekannten Fahrzeug angefahren. Der Mercedes-Besitzer hatte seinen Pkw dort am Montag um 17 Uhr abgestellt. Als er am Dienstag um 17.30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, musste er einen Schaden im Heckbereich feststellen. Der flüchtige Verursacher hinterließ einen Schaden von 2.000 Euro.In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch entwendete ein Unbekannter einen grauen Audi A4, der vor einem Anwesen in der Sperlingstraße abgestellt war. Der Pkw mit Alzenauer Kennzeichen hatte einen Zeitwert von 9.000 Euro.Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

Meldungen der Polizei Alzenau