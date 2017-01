Suzuki kommt in Alzenau ins Rutschen

Bei einem Verkehrsunfall in der Burgstraße entstand am Montagmorgen ein Schaden von 250 Euro. Um 10 Uhr wollte ein Suzuki-Fahrer an einem Parkplatz ausparken. Dabei kam er auf der glatten Straße aufgrund des Gefälles ins Rutschen und stieß dabei leicht gegen eine Straßenlaterne, die dadurch zerkratzt wurde. An dem Pkw wurde die linke hintere Seite leicht beschädigt.

Originalmeldung der Polizeiinspektion Alzenau