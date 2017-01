Briefkasten mit Böller gesprengt in Wiesen

Geringe Mengen Rauschgift bei Kontrolle sichergestellt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag beschädigte ein Unbekannter einen Briefkasten der Deutschen Post in der Hauptstraße. Der Täter warf offenbar einen Böller in den Briefkasten und verursachte so einen Schaden von 100 Euro. Nach derzeitigen Erkenntnissen waren keine Briefe in dem Briefkasten.

Kahl. Bei der Kontrolle einer Gruppe Jugendlicher konnten am Sonntagnachmittag in zwei Fällen geringe Mengen Marihuana sichergestellt werden. Die vier Jugendlichen waren gegen 16 Uhr in der Forststraße kontrolliert worden. Dabei kamen bei einer 14- und einer 15-jährigen Schülerin geringe Marihuana zum Vorschein, die sichergestellt wurden. Da ein 17-jähriger Begleiter der zwei jungen Damen meinte, die eingesetzten Polizeibeamten mit einem unflätigen Ausdruck beleidigen zu müssen, erwartet ihn nun ebenfalls eine Anzeige.

Originalmeldung der Polizeiinspektion Alzenau