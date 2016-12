Zaun überfahren - Hydraulik beschädigt

Im Acker gelandet

Dadurch wurden die Hydraulikbremsschläuche des Lkw abgerissen (circa 500 Euro), so dass diese durch einen Pannendienst repariert werden mussten. Der Schaden an dem Pfosten beträgt 1.000 Euro.

Krombach, Lkr. Aschaffenburg. Am Donnerstag um 21 Uhr landete ein 20-jähriger Pkw-Fahrer auf der Kreisstraße zwischen Dörnsteinbach und der „Spinne“ im Acker. Der junge Mann war im Auslauf einer Rechtskurve aus Unachtsamkeit nach rechts in den Grünstreifen gekommen und dann in den angrenzenden Acker gefahren. Dabei wurde der rechte Vorderreifen so stark beschädigt (200 Euro), so dass das Fahrzeug abgeschleppt werden musste.

Fehler beim Rangieren

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Bei einem Verkehrsunfall im Friedberger Gäßchen entstand am Donnerstagmorgen ein Schaden von 3.000 Euro. Eine 19-jährige Opel-Fahrerin hatte um 08 Uhr beim Rückwärtsrangieren die Säule eines Wohnhauses gestreift. Dabei wurde die mit Sandstein verkleidet Säule leicht beschädigt (500 Euro), der Schaden an dem Pkw summiert sich allerdings auf 2.500 Euro.

Spiegelberührung mit Gegenverkehr

Mömbris-Dörnsteinbach, Lkr. Aschaffenburg. Am Donnerstagnachmittag kam es in der Spessartstraße zu einer Spiegelberührung zwischen zwei Pkw. Ein 22-jähriger VW-Fahrer fuhr an einem geparkten Pkw vorbei, dabei kam es zu einem Spiegelkontakt mit einem entgegenkommenden Opel. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 400 Euro geschätzt.

