Frau nach Unfall in Michelbach leicht verletzt

Unfallfluchten



Wildunfälle

Um 18 Uhr wollte eine 38-jährige VW-Fahrerin in der Schloßstraße einparken. Sie hielt deshalb an und ließ ein Fahrzeug passieren. Diesen Umstand bemerkte eine 45-jährige Pkw-Fahrerin zu spät, so dass sie auf das Heck des VW auffuhr. Bei dem Anstoß zog sich die VW-Fahrerin leichte Verletzungen in Halsbereich zu. Beide Fahrzeuge wurden nicht unerheblich beschädigt.Am Mittwoch zwischen 17.45 und 18.15 Uhr wurde ein Mitsubishi, der auf einem Parkplatz in der Brentanostraße abgestellt war, von einem unbekannten Fahrzeug angefahren. Der flüchtige Verursacher stieß offenbar beim Ein- oder Ausparken gegen die rechte Seite des Mitsubishi. Trotz des angerichteten Schadens von 800 Euro entfernte er sich unerlaubt.Am Mittwochmittag musste ein Opel-Besitzer feststellen, dass sein Pkw auf der linken Seite und an der Stoßstange von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt worden war. Der Mann hatte sein Auto um 12.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Daimlerstraße abgestellt. Als er 15 Minuten später zurückkam bemerkte er den Schaden in Höhe von 3.000 Euro.Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.Am Mittwochabend kam es auf der Staatsstraße 2305 bei Alzenau zu einem Wildunfall bei dem ein Schaden von 1.500 Euro entstand. Ein Hyundai-Fahrer hatte gegen 18.30 Uhr ein Reh erfasst.. Bereits am Dienstagabend war eine Ford-Fahrerin auf der Staatsstraße zwischen Rothengrund und Hohl mit einem Reh zusammengestoßen. Der Pkw wurde im Frontbereich beschädigt (1.500 Euro).





