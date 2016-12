Betrunkene Frau versucht Polizeibeamtin zu beißen

Zuvor war die 36-jährige Frau mit einem Zug von Frankfurt nach Kahl gefahren. Am Kahler Bahnhof randalierte sie dann in einer Bäckerei und schlug einem 48-jährigen Mann ins Gesicht, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Anschließend fuhr sie ohne Fahrschein mit dem Zug nach Karlstein, wo sie von der Polizeistreife angetroffen wurde.Da die Frau offenbar sehr stark alkoholisiert und aggressiv war, wurde sie in Gewahrsam genommen und zur Dienststelle gebracht. Auch dort war die Frau weiterhin sehr unkooperativ und aggressiv. Sie versuchte bei ihrer Durchsuchung eine Polizeibeamtin zu beißen und zu schlagen, was allerdings nicht gelang.Ein Alkotest ergab einen Wert von 2,8 Promille. Da die Frau offenbar unter psychischen Problemen litt, musste sie schließlich im Bezirkskrankenhaus für Psychiatrie in Lohr eingeliefert werden. Die Polizei ermittelt nun wegen diverser Straftatbestände.

Meldung der Polizei Alzenau