Crash in Kahl: 79-Jähriger übersieht Golf

Hierbei übersah er offensichtlich einen auf der Alzenauer Straße in Richtung Alzenau fahrenden 23jährigen mit dessen Pkw VW Golf. Es kam zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei ein Sachschaden in Höhe von ca. 13000 Euro entstand. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt.

Alzenau, Lkrs. Aschaffenburg. Am 24.12.2016 zwischen 10:00 Uhr und 15:00 Uhr wurde ein Pkw Opel eines 60jährigen in der Gutenbergstraße angefahren. Hierbei entstand ein massiver Streifschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne die notwendigen Feststellungen treffen zu lassen.

Unfallflucht auf Firmengelände

Karlstein a. Main, Lkrs. Aschaffenburg. Im Zeitraum vom 23.12.2016, 05:20 Uhr bis zum 24.12.2016, 12:45 Uhr wurde ein Pkw BMW auf einem Firmengelände im Kahler Stadtweg beschädigt. Hinweise auf ein Verursacherfahrzeug sind bis dato nicht bekannt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro.

