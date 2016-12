18-Jähriger wirft mit Bierflasche - Polizei nimmt ihn mit

Sachbeschädigung

Auffahrunfall

Parkrempler

Unfall mit Personenschaden

Unfallflucht 1

Unfallflucht 2

Wildunfall I

Wildunfall I

Trunkenheitsfahrt

Ein 18-jähriger Randalierer, welcher offensichtlich, in der Nacht vom Freitag auf Samstag, dem Alkoholgenuss reichlich frönte, entschloss sich seine vorweihnachtlichen Feierlichkeiten dadurch zu beschließen, in dem er eine Bierflasche in ein Fenster eines Jugendraums, in der Hanauer Straße in Alzenau, warf. Da das Fenster hierbei zu Bruch ging, wurde durch Zeugen die Polizei verständigt. Da der aus Hessen stammende Bursche auch im Beisein der eingesetzten Beamten aggressives und uneinsichtiges Verhalten darbot, wurde er, zur Unterbindung weiterer Straftaten, in Sicherheitsgewahrsam genommen. Die restliche Nacht verbrachte er dann in den Hafträumen der PI Alzenau. Gegen den 18-Jährigen wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.Am Freitag, den 23.12.2016, um 07:53 Uhr, befuhr eine 39-jährige VW-Fahrerin die Goethestraße im Ortsteil Schneppenbach, wo sie verkehrsbedingt halten musste. Dies bemerkte eine 20-jährige, nachfolgende VW-Fahrerin zu spät und fuhr auf das Fahrzeugheck der Vorrausfahrenden auf. Hierdurch entstand an beiden Pkw ein Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 1400,-€.Am Freitag, den 23.12.2016, um 16:00 Uhr, blieb die 35-jährige Fahrzeuglenkerin eines Mietwagens, beim Ausparken aus einem Wohnanwesen im Frohnhofen, an einem geparkten Nissan hängen. Hierdurch wurden beide Pkw leicht beschädigt. Die Gesamtschadenshöhe beträgt ca. 1500,-€.Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Abend des 23.12.2016, um 21:28 Uhr, auf der Staatsstraße 2305. Ein 23-jähriger BMW-Fahrer befuhr die Staatsstraße, in Fahrtrichtung Niedersteinbach und bog an einer Kreuzung im Ortsteil Michelbach, nach links in die Straße Am Birkenberg ein. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden Audi, welcher mit dem 20-jährigen Fahrer und einer 19-jährigen Beifahrerin besetzt war. Im Kreuzungsbereich kam es zu einem Frontalzusammenstoß, infolgedessen beide Fahrer in ihren Fahrzeugen eingeklemmt wurden. Durch zahlreiche Kräfte der umliegenden Feuerwehren, wurden die eingeklemmten Personen geborgen und durch einen Notarzt, sowie dem Rettungsdienst, medizinisch erstversorgt. Alle Beteiligte wurden durch den Verkehrsunfall schwer verletzt und werden stationär in umliegenden Krankenhäusern behandelt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden und sie mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Gesamtschadenshöhe beträgt ca. 40000,-€. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme, durch Beamte der PI Alzenau, war die Staatsstraße komplett gesperrt. Eine Umleitung wurde durch die Feuerwehr eingerichtet.Am 23.12.2016, um 12:15 Uhr, wurde durch Zeugen beobachtet, wie die Fahrerin eines VWs, beim Ausparken auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Emmy-Noether-Straße in Alzenau, gegen einem geparkten Mercedes prallte. Anschließend entfernte sich die Fahrzeugführerin von der Unfallörtlichkeit, ohne dafür Sorge zu tragen, dass dem Geschädigten die erforderlichen Daten für eine Schadensregulierung bekannt gegeben wurden. Gegen die 49-jährige Verursacherin wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort eingeleitet. Am Mercedes entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000,-€.Ebenfalls am 23.12.2016, im Zeitraum von 15:00 Uhr - 16:00 Uhr, blieb ein unbekannter Verkehrsteilnehmer, an einem geparkten Audi in der Hanauer Straße, in Alzenau hängen. Der Audi stand am rechten Fahrbahnrand, in Fahrtrichtung Stadtmitte, in etwa auf Höhe der Hausnummer 99a, als beim Vorbeifahren der linke Außenspiegel abgefahren wurde. Zudem wurde das Fahrzeug, im Bereich der linken Fahrzeugfront, durch Kratzer beschädigt.Durch den Zusammenstoß mit einem Reh, wurde der Audi eines 23-Jährigen beschädigt, als dieser in der Nacht vom Freitag auf Samstag, gegen 02:30 Uhr, die Kahler Straße in Westerngrund, in Richtung Großkahl befuhr. Das angefahrene Reh flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 500,-€.Auch auf der Staatstraße 2443 in Karlstein a. M., in etwa auf Höhe der Einmündung Frankenstraße, kam es am Freitagabend, um 19:50 Uhr, zu einem Zusammenstoß eines Pkw mit einem Reh. Der Pkw wurde hierdurch im Bereich der Fahrzeugfront beschädigt.Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle eines 60-jährigen VW-Fahrers in der Oberschurer Straße in Krombach, am Freitagmittag um 12:13 Uhr, stellte eine Streife der Polizeiinspektion Alzenau fest, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol am Straßenverkehr teilnahm. Aufgrund dessen musste er die Beamten zur Dienststelle begleiten, wo durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen wurde. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Gegen den Fahrer wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, welches mit einem Bußgeld in Höhe von 500,-€, einem Punkt in der Verkehrsdatei und einem Monat Fahrverbot bewährt ist.

