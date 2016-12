Trotz Rotlicht Fahrbahn überquert - Auto erfasst 14-Jährige in Alzenau

Kennzeichen gestohlen

Bei einem Verkehrsunfall im Mühlweg wurde am Mittwochnachmittag eine 14-jährige Schülerin leicht verletzt. Das Mädchen überquerte um 16 Uhr trotz einer roten Fußgängerampel den Mühlweg, da sie ihren Bus noch erreichen wollte. Dabei wurde sie von einer 20-jährigen Peugeot-Fahrerin leicht erfasst. Die Schülerin erlitt hierbei eine Verletzung am Fuß. Sie wurde zur weiteren medizinische Behandlung ins Kreiskrankenhaus Wasserlos gebracht.

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. In der Nacht von Montag auf Dienstag entwendete ein Unbekannter das amtliche Kennzeichen eines Motorrades. Die Suzuki war in der Tiefgarage eines Anwesens in der Märkerstraße abgestellt.

Zeugen, die Hinweise zu den geschilderten Straftaten machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

Originalmeldung der Polizei Alzenau