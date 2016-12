Zigaretten und Geld aus Automaten erbeutet

Dachrinne angefahren

Unfallflucht

Im Wald gelandet

Der Automat stand im Vorraum einer Gaststätte in der Märkerstraße. Wie der Täter in den abgeschlossenen Raum gelangte, steht bisher nicht fest.. In den letzten Tagen wurde die Dachrinne eines Anwesens in der Straße Am Fellchen von einem unbekannten Fahrzeug angefahren. Das Grundstück liegt an einem Wendehammer, wo auch öfters Lkw wenden. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt.Am Dienstag zwischen 08 und 13.30 Uhr fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer einen Mini an, der in der Brentanostraße geparkt war. Der Unfallverursacher beschädigte den Mini offenbar beim Ein- oder Ausparken auf der linken Seite. Er hinterließ einen Schaden von 500 Euro.Am Dienstagmorgen landete eine junge Pkw-Fahrerin auf der Engländerhochstraße zwischen Wiesen und Heinrichsthal im Wald. Die 21-jährige Frau war um 09.30 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen und in den Wald gefahren. Die Frau musste vom Rettungsdienst mit einem Schock ins Klinikum Aschaffenburg gebracht werden. Der Pkw wurde abgeschleppt, der Schaden beträgt mehrere tausend Euro.Zeugen, die Hinweise zu den geschilderten Straftaten machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

Originalmeldungen der Polizei Alzenau