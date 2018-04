Zwei Auffahrunfälle in zehn Minuten

Um 11.20 Uhr erkannte ein 63-Jähriger aus dem Landkreis Aschaffenburg an einer Fahrbahnverengung in Richtung Würzburg zu spät, dass der Fahrer eines Subaru vor ihm verkehrsbedingt abbremsen musste und fuhr mit seinem Peugeot auf. Bei diesem Unfall entstand lediglich geringer Sachschaden. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens kam es jedoch bedingt durch dieses kleine Schadensereignis zu weiteren Behinderungen. Um 11.30 Uhr wiederholte sich dann das Unfallgeschehen und es kam zu einem weiteren Auffahrunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Ein Pkw wurde so stark beschädigt, dass ein Abschleppdienst zur Bergung verständigt werden musste. Durch die beiden Unfälle bildete sich ein Rückstau von ca. 2 Kilometern.

Polizei Aschaffenburg-Hösbach/kick