Vorfahrt missachtet - Unfall in Großostheim

Eine 35-jährige befuhr am Freitag gegen 14:45 Uhr mit ihrem VW die Zahnstraße in Richtung Großostheimer Straße im Ortsteil Pflaumheim. Zur gleichen Zeit befuhr eine 49-jährige mit ihrem Audi die Großostheimer Straße in Richtung Wenigumstadt. Für die 35-jährige VW-Lenkerin galt an der Einmündung „Vorfahrt gewähren“.

Aufgrund eines Missverständnisses ging sie davon aus, dass die bevorrechtigte Audifahrerin sie in die Großostheimer Straße einfahren ließe, da für die 49-jährige der Verkehr stockte und sie deshalb kurz anhielt. Als beide Unfallbeteiligte gleichzeitig anfuhren kam es zum Zusammenstoß im Einmündungsbereich. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.300,- Euro.

Reh quert Fahrbahn - Auffahrunfall

Aschaffenburg Am Freitag gegen 09:30 Uhr befuhr eine 47-jährige mit ihrem VW die Staatsstraße 2309 von Glattbach kommend in Richtung Aschaffenburg. Hinter ihr fuhr ein 62-jähriger, ebenfalls mit einem VW. Die 47-jährige musste dann ihr Fahrzeug abbremsen, da die vor ihr fahrenden Fahrzeuge aufgrund eines die Fahrbahn querenden Rehs ebenfalls stark abbremsen mussten. Der 62-jährige erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den VW der 47-jährigen auf. Durch den Aufprall wurde die auf der Rückbank sitzende 11-jährige Tochter der Fahrerin leicht verletzt. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 5.000,- Euro.

Bei Kontrolle geringe Menge Marihuana aufgefunden

Aschaffenburg Am Freitag gegen 16:45 Uhr kontrollierte eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Aschaffenburg im Park Schöntal zwei junge Männer im Alter von 29 und 30 Jahren. Bei den Beiden konnte ein Joint sowie eine geringe Menge Marihuana aufgefunden und sichergestellt werden. Die beiden Männer erwartet nun ein Strafverfahren wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln.

dc/Meldungen der Polizei Aschaffenburg