Frontschaden am Auto - Wer ist schuld?

Hierbei blieb er mit seinem blauen Opel an einem geparkten Fahrzeug hängen. Später stellte der Fahrer fest, dass an seinem Pkw ein deutlicher Frontschaden vorhanden war. Nach Ermittlungen der Unfallfluchtfahnder müsste es sich bei dem beschädigten Pkw um ein Fahrzeug mit weißer Farbe handeln. Die Polizei Aschaffenburg erbittet Hinweise unter Telefonnummer 06021/857-2454 oder -2230.

Unfallflucht

Aschaffenburg. In der Zeit von 15:50 Uhr bis 16:40 Uhr wurde am Donnerstag in der Bayernstraße ein schwarzer Volvo von einem unbekannten Fahrzeug angefahren und an Stoßstange und Kotflügel vorne links beschädigt. Der Verursacher flüchtete vom Ort des Geschehens und hinterließ einen Fremdschaden von cirka 2.500 Euro.

Betäubungsmittelverstoß

Aschaffenburg. Bei einer Personenkontrolle am Donnerstag gegen 9:30 Uhr im Stadtteil Damm entdeckten Polizeibeamte bei einer 20-Jährigen eine geringe Menge Canabis. Das Rauschgift wurde sichergestellt, Anzeige wird vorgelegt.

Kennzeichendiebstahl

Aschaffenburg. In der Zeit von 11:30 Uhr bis 12:15 Uhr verschwanden am Donnerstag in der Dalbergstraße von einem Pkw VW Polo die amtlichen Kennzeichen AB-DV95. Die Neuanschaffung wird mit etwa 100 Euro zu Buche schlagen.

Unfallflucht Stockstadt. Am Donnerstag gegen 14 Uhr wurde am Bahnweg ein grauer VW Golf an der hinteren Türe der Fahrerseite von einem unbekannten Fahrzeug, möglicherweise blauem Audi Q5, angefahren und beschädigt. Der Fremdschaden schlägt mit 500 Euro zu Buche. Der Verursacher beging Unfallflucht.

juh/Polizei Aschaffenburg