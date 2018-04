Angetrunken und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Hierbei stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Bei der weiteren Überprüfung konnten die Ordnungshüter Alkoholgeruch feststellen. Ein freiwillig durchgeführter Test ergab einen Wert von knapp einem Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt, das Fahrzeug verkehrssicher abgestellt. Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen die 0,5-Promille-Grenze wird vorgelegt.

Rotlichtunfall

Am Mittwoch um 10:20 Uhr befuhr ein 82-Jähriger mit seinem Pkw Mitsubishi die Schillerstraße in Richtung Ebertbrücke.

Zeitgleich wollte der Fahrer eines Daimler Kleintransporters von der Ebertbrücke kommend bei Grün nach links in Richtung Hanauer Straße abbiegen. Der Fahrer des Mitsubishi missachtete das Rotlicht auf der Geradeausspur, wobei es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge im Kreuzungsbereich kam. Gesamtschaden: 7.500 Euro.

Vorfahrtsunfall

Um 11:55 Uhr am Mittwoch befuhr eine 36-Jährige mit ihrem Pkw Skoda den Reiterweg in Richtung Aschaffenburger Straße. An der Einmündung missachtete sie die Vorfahrt eines Taxifahrers, der aus Richtung Aschaffenburg kam. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision beider Fahrzeuge, wobei ein Gesamtschaden von 6.000 Euro entstand. Bei der Unfallaufnahme gab die Skoda-Fahrerin an, dass das Taxi nach rechts geblinkt habe und sie deshalb in die Vorfahrtstraße einfuhr. Zeugen, welche den Zusammenstoß beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06021/857-2230 bei der Polizei zu melden.

Unfallflucht

In der Zeit zwischen 7:30 Uhr und 15 Uhr am Mittwoch rangierte ein Unbekannter auf dem Parkplatz in der Suicardusstraße einen Pkw und beschädigte hierbei einen geparkten Skoda. Es entstand ein Schaden von 5.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme konnte in der Nähe ein Fiat Punto entdeckt werden, zu dem die Unfallspuren passen. Die Ermittlungen dauern an.

Zusammenstoß beim Abbiegen

In der Linkstraße wollte am Mittwoch gegen 18:30 Uhr der 65-jährige Fahrer eines Pkw Opel Combo nach links in den Schwalbenrainweg abbiegen. Zeitgleich wartete der Fahrer eines Opel Corsa an der Haltelinie der gleichen Straße, um nach links in die Linkstraße einzubiegen. Der 65-Jährige fuhr in zu engem Bogen beim Abbiegen und prallte frontal in die linke Fahrzeugfront des wartenden Pkw. Hierbei entstand ein Schaden von 3.000 Euro.

Reifendiebstahl

In der Zeit von Samstag, 31.03.2018, bis Mittwoch, 20:30 Uhr, verschwand aus einer Tiefgarage in der Straße vor der Au ein Komplett-Radsatz für einen Pkw Porsche im Wert von 5.000 Euro.

Betrunken und unter Rauschgifteinfluss unterwegs

Stockstadt

Am Mittwoch gegen 12 Uhr wurde der 37-jährige Fahrer eines Pkw Toyota in der Obernburger Straße einer Verkehrskontrolle zugeführt. Hierbei stellten die Polizeibeamten fest, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Bei seiner Durchsuchung konnte außerdem eine kleinere Menge Betäubungsmittel sichergestellt werden. Das Rauschgift wurde weggenommen, die Weiterfahrt unterbunden und auf der Dienststelle von einer Ärztin eine Blutentnahme durchgeführt.

Unfallflucht

Rothenbuch

Am Mittwoch um 17:20 Uhr befuhr eine 57-Jährige mit ihrem roten Audi die Bundesstraße 26 in Richtung Lohr. Zwischen den Siebenwegen und der Abzweigung Rothenbuch kam ihr eine Fahrzeugkolonne aus mehreren Pkw entgegen, welche von einem Lkw angeführt wurde. Plötzlich scherte aus der Kolonne ein beigefarbenes Auto, möglicherweise der Marke Mercedes, aus, worauf die Audi-Fahrerin mit ihrem Fahrzeug nach rechts ausweichen musste, um eine Kollision zu verhindern. Hierbei überfuhr sie einen Leitpfosten und ihr Pkw wurde beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete vom Ort des Geschehens und hinterließ einen Schaden von mehreren tausend Euro. Zeugen, die den Beinahe-Zusammenstoß beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Aschaffenburg unter Telefonnummer 06021/857-2230 in Verbindung zu setzen.

