Auf Lkw aufgefahren - Drei Verletzte - A3 zeitweise gesperrt

Gegen 15.15 Uhr war ein Suzuki Swift aus dem Landkreis Main-Spessart mit drei Insassen in Richtung Frankfurt unterwegs. Der 53-jährige Fahrer wollte kurz vor der Ausfahrt Bessenbach/Waldaschaff einen vorausfahrenden Sattelzug aus dem Kreis Mettmann überholen. Bei der Annäherung an den Zug geriet der Pkw durch einen Fahrfehler nach rechts und fuhr mit Wucht seitlich versetzt auf das linke Heck des Sattelaufliegers auf. Anschließend steuerte der 47-jährige Sattelzugfahrer den Standstreifen an und schleppte dabei den am Heck verkeilten Suzuki ein Stück weit mit. Bei dem Aufprall wurden die drei Insassen im Suzuki im Alter zwischen 43 und 73 Jahren leicht verletzt. Kräfte des Rettungsdienstes brachten sie ins Aschaffenburger Klinikum. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sattelzug konnte nach einer notdürftigen Reparatur vor Ort soweit wieder fahrbereit gemacht werden, dass er die Unfallstelle selbstständig verlassen konnte. An der Unfallstelle musste die A 3 in Richtung Frankfurt anfangs für etwa 20 Minuten voll gesperrt werden. Anschließend konnte der Verkehr wieder einspurig links über den dritten Fahrstreifen vorbeifließen. Es bildete sich ein Rückstau von mehreren Kilometern Länge. Gegen 17.15 Uhr war die Unfallstelle wieder geräumt.

Zu schnell in Ausfahrt - Pkw landet auf Dach - zwei Verletzte - A 45 gesperrt

Alzenau, Kreis Aschaffenburg. Zu einem Pkw-Überschlag mussten am Mittwochabend Kräfte der Feuerwehr und der Polizei auf die A 45 ausrücken. Gegen 18.15 Uhr war ein 75-Jähriger aus dem Landkreis Aschaffenburg mit seinem Pkw Suzuki von Hanau kommend in Richtung Aschaffenburg unterwegs. Er wollte die A 45 an der Ausfahrt Alzenau-Mitte verlassen und wechselte auf den Verzögerungsstreifen. An der Fahrbahngabelung zwischen Hauptfahrbahn und Ausfahrast war er mutmaßlich zu schnell. Anstatt nach rechts abzubiegen, fuhr der Pkw geradeaus und die dort im Erdboden abgesenkte Leitplanke hoch. Dadurch wurde der Pkw nach links ausgehebelt. Er fiel aufs Dach um und rutschte nach links in Richtung Mittelleitplanke. Auf dem linken Fahrstreifen der A 45 kam der Pkw auf dem Dach liegend zum Stehen. Der Fahrer und seine 73-jährige Beifahrerin konnten sich mit Hilfe von Ersthelfern selbst aus dem Fahrzeug befreien. Sie wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Verletzungen sind nach derzeitigem Stand zum Glück nur leichterer Art. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe beträgt etwa 15.000 Euro. Die vor Ort eingesetzten Kräfte der Feuerwehr sicherten die Unfallstelle ab, regelten den Verkehr, waren bei der Bergung des Pkw behilflich und reinigten schließlich noch die Fahrbahn. Die A 45 war für etwa 30 Minuten voll gesperrt. Anschließend konnte der Verkehr wieder einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Es entstand ein Rückstau von einigen Kilometern Länge. Gegen 20.00 Uhr war die Unfallstelle wieder geräumt.

Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach