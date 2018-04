Einbruch in zwei Gaststätten

In der Großostheimer Eginhardstraße lässt sich die Tatzeit auf sechseinhalb Stunden, zwischen 01.30 Uhr und 08.00 Uhr, eingrenzen. Hier drangen die Täter über ein Fenster in den Gastraum ein und knackten einen Automaten. Mit etwas Wechsel- und Münzgeld türmten die Täter unerkannt. Der Schaden liegt bei etwa 1.000 Euro.

In Mainaschaff war eine Gaststätte Am Eller betroffen. Hier stiegen die Täter zwischen 00.15 Uhr und 11.00 Uhr am Dienstagvormittag in den Gastraum ein und ließen drei Flaschen Schnaps mitgehen. Der angerichtete Sachschaden mit rund 1.000 Euro übersteigt dementsprechend den Wert der Beute um ein Vielfaches.

Sachdienliche Hinweise zu den beiden Fällen bitte an die Kripo Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1732.

juh/Polizei Unterfranken