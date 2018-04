14-jähriger Radfahrer stößt mit Auto zusammen

Am Dienstag, um 17:30 Uhr, wollte ein 14-jähriger Schüler die Jean-Stock-Straße überqueren, um in die Bischof-Wurm-Straße zu gelangen. Durch ein abgestelltes Wohnmobil war die Sicht auf den Radfahrer erschwert, so dass ein 40-jähriger Autofahrer mit seinem Daimler seitlich kollidierte, der Bub kippte um und stürzte auf die Fahrbahn. Er wurde leicht verletzt, am Daimler entstand ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro.

Unfallflucht I

Aschaffenburg. Am Dienstag, in der Zeit von 11:30 Uhr bis 12.00 Uhr, wurde Am Dreispitz ein ordnungsgemäß geparkter gelber Skoda Fabia von einem unbekannten Fahrzeug angefahren. Am Pkw wurde die linke Heckstoßstange eingedrückt, es entstand ein Schaden von cirka 300 Euro. Der Verursacher entfernte sich vom Ort des Geschehens.

Unfallflucht II

Aschaffenburg. Im Parkhaus Elisenstraße wurde ein Pkw Hyundai am Dienstag, zwischen 11:10 Uhr und 12:10 Uhr, auf dem Stellplatz 242 von einem unbekannten Fahrzeug angefahren und hinten links beschädigt. Der angerichtete Schaden wird auf cirka 1.000 Euro geschätzt.

Unfallflucht III

Aschaffenburg. Ein 55-Jähriger befuhr am Dienstag, um 19:45 Uhr, die Kahlgrundstraße mit einem Sattelzug plus Auflieger von Johannesberg kommend in Richtung Schillerstraße. Bei der Einfahrt in den dortigen Baustellenbereich touchierte er mit der vorderen rechten Seite des Führerhauses eine Lichtsignalanlage und beschädigte diese. Hierbei entstand ein Schaden von 200 Euro. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, konnte aber später von einer Polizeistreife an der Wohnanschrift angetroffen werden. Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht wird zur Prüfung an die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg übersandt.

Betäubungsmittelverstoß

Aschaffenburg. Am Montag, um 19:10 Uhr, wurde im Pompejanumpark ein 21-Jähriger einer Kontrolle unterzogen. Hierbei entdeckten die Ordnungshüter eine geringe Menge Marihuana. Das Rauschgift wurde sichergestellt, Anzeige wird vorgelegt.

Graffiti-Schmiererei

Aschaffenburg. In der Zeit von Donnerstag, 29.3.18 bis Dienstag, 07:30 Uhr wurde in der Elisenstraße ein Baucontainer in einer Größe von 3 x 2 Meter mit einer silbernen Farbe besprüht. Der angerichtete Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Spiegel abgetreten

Aschaffenburg. Am Montag, in der Zeit zwischen 6 Uhr und 7 Uhr, wurden in der Inselstraße an einem orangefarbenen Pkw Smart die beiden Außenspiegel von einem unbekannten Täter abgetreten. Möglicherweise die gleiche Person belästigte die Geschädigte, eine 43-jährige Frau in der vorangegangenen Nacht in eine Tanzbar in der Würzburger Straße. Er wollte diese unbedingt näher kennenlernen und versuchte mit allen Mitteln an ihre Adresse zu kommen. Weitere Gäste kamen der Frau zu Hilfe, worauf der unbekannte Mann das Lokal verließ. Er wird wie folgt beschrieben: 190 Zentimeter groß, 25 Jahre alt, schlank, bekleidet mit blauer Jeans mit Löchern, weißem Pullover oder Weste, sprach deutsch mit ausländischem Akzent. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben und Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 in Verbindung zu setzen.

Jugendkontrolle

Aschaffenburg. Am Dienstag, um 18:15 Uhr, wurde im Schöntal von einer uniformierten Streifenbesatzung eine Jugendkontrolle durchgeführt. Hierbei konnten die Beamten feststellen, dass insgesamt sechs Personen, alle 14 - 15 Jahre alt, unerlaubter Weise Alkohol konsumierten. Außerdem führten sie Zigaretten und Tabak mit. Alkohol- und Rauchmittel wurden von den Beamten vernichtet, Anzeige wird vorgelegt.

Mit entstempelten Kennzeichen unterwegs

Hösbach. Vor etwa einem Monat wurde im Ortsteil Winzenhohl ein grauer Ford von der Polizei wegen fehlendem Versicherungsschutz entstempelt. Anschließend gingen mehrere Hinweise ein, dass die Halterin, eine 35-jährige Frau, trotz fehlender Zulassung weiterfahren würde. Sie konnte am Dienstag, gegen 13:45 Uhr, fahrend angetroffen und kontrolliert werden. Die Weiterfahrt wurde von den Ordnungshütern unterbunden, beide Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Anzeige wegen der Verstöße nach dem Pflichtversicherungsgesetz, Kraftfahrzeugsteuergesetz und der Zulassungsverordnung wird vorgelegt.

Unfallflucht

Goldbach. Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Aschaffenburger Straße wurde am Dienstag, gegen 18:30 Uhr, ein grauer Opel Zafira angefahren und beschädigt. Es entstand ein Schaden von 600 Euro. Der Verursacher flüchtete vom Ort des Geschehens, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die Ermittlungen wegen der Unfallflucht dauern an.

Heckscheibe an einem Auto eingeworfen

Hösbach. Am Montag, in der Zeit zwischen 02:30 Uhr und 11 Uhr, wurde in der Bahnstraße an einem silberfarbenen Audi A3 von einem unbekannten Täter die Heckscheibe mit einem Stein eingeworfen. Es entstand ein Schaden von mindestens 600 Euro.

Automatenaufbruch

Kleinostheim. Am Dienstag, gegen 11 Uhr, wurde auf dem Gelände einer Tankstelle in der Aschaffenburger Straße ein Staubsauger-Automat von einem unbekannten Täter aufgebrochen und der Inhalt, schätzungsweise 60 Euro gestohlen.

bak/Polizei Aschaffenburg