Einbruch in Gartencenter

Das Büro wurde durch die Unbekannten stark verwüstet, mehrere Kabel durchtrennt und weitere Beschädigungen vorgenommen. Offensichtlich bemerkten die Einbrecher die Alarmauslösung und flüchteten vom Ort des Geschehens. Eine Absuche des Objekts durch eine Vielzahl von Polizeistreifen verlief negativ. Der angerichtete Sachschaden wird mit mehreren tausend Euro zu Buche schlagen.

Mit frisiertem Mofa unterwegs

Aschaffenburg. Am Montag gegen 21:30 Uhr fiel einer Streifenbesatzung in der Schönbornstraße ein Mofa auf, welches deutlich über 60 km/h fuhr. Bei der Kontrolle des 21-jährigen Fahrers stellte sich heraus, dass dieser nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Das Zweirad wurde sichergestellt und wird einem Test auf dem Rollenprüfstand zur Feststellung der Geschwindigkeit unterzogen. Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis wird vorgelegt.

Betrunkener Radfahrer wird mit Haftbefehl gesucht

Stockstadt. Am Montagmorgen um 7:20 Uhr fiel einer uniformierten Streife in der Obernburger Straße ein 44-jähriger Fahrradfahrer wegen seiner Schlangenlinienfahrt auf. Nach der Anhaltung stellte sich bei einem Alkotest heraus, dass der Mann deutlich über zwei Promille Alkohol im Blut hatte. Die Überprüfung seiner Personalien brachte außerdem zum Vorschein, dass gegen ihn ein Vollstreckungshaftbefehl bestand. Diesen hätte er nur durch eine sofortige Zahlung von 1.400 Euro abwenden können. Da er nicht liquide war, wurde er anschließend zur Verbüßung der Haftstrafe in Höhe von 35 Tagen in die Justizvollzugsanstalt Aschaffenburg eingeliefert.

Alkohol in Tankstelle gestohlen

Großostheim. Am Montag um kurz vor 13 Uhr betrat ein 27-Jähriger eine Tankstelle in der Aschaffenburger Straße und entwendete dort zwei Flaschen Whisky im Wert von 60 Euro. Anschließend entfernte er sich aus den Geschäftsräumen, ohne den Alkohol zu bezahlen. Eine alarmierte Polizeistreife konnte den Täter in der Raiffeisenstraße antreffen und vorläufig festnehmen. Der Dieb zeigte sich hier äußerst aggressiv, so dass unmittelbarer Zwang angewendet werden musste. Anschließend wurde der betrunkene 37-Jährige zur Unterbindung weiterer Straftaten in Sicherheitsgewahrsam genommen.

Fischwilderei

Mainaschaff. Bei der Kontrolle zweier 26 und 37 Jahre alter Männer am Montag gegen 17:30 Uhr in der Nähe des Froschgrabens am Mainufer konnten beide beim Angeln keinerlei Erlaubnispapiere vorzeigen. Deshalb wurden die Angelgeräte sichergestellt, Anzeige wegen Fischwilderei wird vorgelegt.

Taxifahrt geprellt

Haibach. Am Montag um 22 Uhr beförderte ein Taxifahrer ein junges Pärchen von Heinrichtsthal nach Haibach. Unterwegs entfernte sich die junge Frau, der Mann wollte angeblich Geld bei einer Bank abheben und verließ dann in Haibach bei seiner angegebenen Adresse das Taxi. Hier sprang er über eine Mauer und verschwand. Der alarmierten Polizei gelang es, die Wohnung seiner 16-jährigen Begleiterin ausfindig zu machen. Die Ermittlungen nach dem jungen Mann dauern an. Die Fahrt durch den Spessart schlägt mit 62 Euro zu Buche.

Rauschgift aufgefunden

Mainaschaff. Bei der Kontrolle eines 22-Jährigen im Zusammenhang mit einem Einbruch entdeckte eine Polizeistreife bei ihm eine Menge von cirka 20 Gramm Marihuana und Speed. Der junge Mann wurde anschließend erkennungsdienstlich behandelt. Er stand erheblich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und zeigte stark auffällige Reaktionen. Nach Feststellung seiner Identität konnte er aus polizeilichem Gewahrsam entlassen werden.

Polizei Aschaffenburg