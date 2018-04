Insgesamt waren über 650 Einsatzkräfte der Feuerwehr, des THW (3 Standorte), des Rettungs-/Sanitätsdienstes (7 Standorte) sowie weiterer Dienststellen im Einsatz. Die 54 eingesetzten Feuerwehren stammten größtenteils aus dem Landkreis Aschaffenburg, der Stadt Aschaffenburg und dem Landkreis Miltenberg. Sonderfahrzeuge wurden aus der Stadt Würzburg, dem Kreis Darmstadt-Dieburg und dem Main-Kinzig-Kreis herbeigeholt.

Bei den umfangreichen und gefährlichen Löscharbeiten wurden vier Feuerwehrkräfte leicht verletzt.

Dass ein solcher Einsatz für alle Beteiligten eine massive Materialschlacht bedeute, erkläre sich von selbst, so Andreas Emge, Pressesprecher Kreisbrandinspektion Aschaffenburg. Nun gelte es, tausende Meter Schlauch zu waschen und hunderte Atemschutzgeräte wieder einsatzbereit zu machen. Tausende Liter Schaummittel seien kurzfristig zu ersetzen und müssten wieder eingelagert werden, hunderte Garnituren an Schutzkleidung seien zu reinigen. "Somit sind die freiwilligen Feuerwehrleute auch noch die nächsten Tage ausgiebig beschäftigt", so Emge.

Manuela Klebing/Kreisbrandinspektion Aschaffenburg