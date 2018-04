Überblick: Der Großbrand in Stockstadt

Brandexperten der Kriminalpolizei sind derzeit dabei die Brandursache zu ermitteln. Die Höhe des Schadens an der Halle kann laut Polizei noch nicht beziffert werden. Vom Brand waren auch Stromleitungen betroffen, was Stromausfälle in Alzenau, Kahl und Karlstein bis in den Montagvormittag zur Folge hatte.

Kurz nach 16 Uhr war am Ostersonntag die Mitteilung über den Brand bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken eingegangen. Als die erste Streifenbesatzung und die Feuerwehr Stockstadt am Einsatzort in der Dr.-Patt-Straße eintraf, brannte eine Halle der Firma Sand-Profile bereits lichterloh. Die große Rauchwolke war stundenlang weit über Stockstadt hinaus zu sehen. Der Geruch von verbranntem Gummi und Plastik lag über dem gesamten Industriegebiet. Die Polizei forderte die Anwohner auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Zudem wurde der Flugverkehr am Flugplatz Aschaffenburg-Großostheim gesperrt.

Gegen 19.30 Uhr hatte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle und die Rauchentwicklung hatte stark nachgelassen und es konnte Entwarnung für die Bevölkerung gegeben werden. Nach aktuellem Stand wurden keine gefährlichen Stoffe in der Halle gelagert, für die Bevölkerung besteht somit keine Gefahr. Auch der Flugverkehr konnte mittlerweile wieder frei gegeben werden. Probleme bereiteten auch Oberleitungen, die durch die Hitze in das Gebäude stürzten. Es kam in einigen Gemeinden zu längeren Stromausfällen. Betroffen waren vor allem Haushalte in Alzenau, Kahl am Main und Karlstein. Insgesamt sollen bis zu 15.000 Haushalte betroffen gewesen sein. Insgesamt halfen 600 Einsatzkräfte bei den Löscharbeiten vor Ort, nahezu alle Feuerwehren des Landkreises sowie der Nachbarlandkreise waren vertreten.

Vier Feuerwehrmänner hatten sich im Zuge der Löscharbeiten leichte Verletzungen zugezogen. Einer wurde durch den Rettungsdienst kurzzeitig zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ursache für das Feuer in der etwa 12.000 Quadratmeter großen Halle ist bislang noch unklar, rund 3.000 Quadratmeter waren von dem Brand getroffen.

Besonders in Erinnerung bleiben wird dieser Tag auch den Gästen einer türkischen Hochzeit, die direkt neben dem Brandort in einer Event-Location stattfinden sollte. Die rund 600 aus ganz Deutschland gekommenen Gäste mussten wegen des Feuers ihre Feier verlassen. Durch Vermittlung des Stockstädter Bürgermeisters Peter Wolf, der ebenso wie Landrat Ulrich Reuter vor Ort war, wurde mit der gemeindeeigenen Frankenhalle ein neuer Ort für die Hochzeitsfeier gefunden. Das Brautpaar befindet sich bereits in den Flitterwochen.

Es war bereits der zweite Brand am Ostersonntag in Stockstadt. Erst am Morgen hatte es in einer Firma gebrannt. In der Papierfabrik Sappi verursachte ein Feuer einen hohen Sachschaden. cku/rah/gigi/eli