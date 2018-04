Zwei Autos komplett ausgebrannt - kilometerlanger Stau

Um kurz vor 16:00 Uhr ereignete sich im stockenden Verkehr ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Eine 20jährige VW-Fahrerin hatte die abbremsenden Fahrzeuge vor ihr zu spät wahrgenommen und fuhr in Folge dessen auf einen Pkw Audi auf, welcher noch auf einen davor stehenden Pkw BMW aufgeschoben wurde. Der Pkw Audi und der Pkw VW verkeilten sich ineinander. Kurz nach dem Anstoß brach ein Feuer aus, welches auf den Pkw Audi und den Pkw VW übergriff. Die 20jährige VW-Fahrerin und die fünfköpfige Familie des Audi konnten ihre Fahrzeuge zuvor alle unverletzt verlassen. Beide Fahrzeuge brannten danach komplett aus. Der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen wurde auf ca. 34.000 Euro geschätzt. Der Unfall ereignete sich genau am Beginn der Fahrbahnteilung im Zuge der dort eingerichteten Baustellenverkehrsführung auf der rechten Fahrspur. Zur Löschung des Brandes waren die Feuerwehren aus Weibersbrunn und Marktheidenfeld vor Ort. Ein Rettungswagen befand sich vorsorglich ebenfalls vor Ort. Die Richtungsfahrbahn Passau/Linz musste während der Löscharbeiten komplett gesperrt werden. Nach dem Ablöschen der Fahrzeuge wurde zunächst die linke Fahrspur freigeben. Auf der Gegenfahrbahn in Fahrtrichtung Frankfurt musste zunächst der linke Fahrstreifen und zeitweise auch immer wieder die komplette Fahrbahn gesperrt werden, da die Feuerwehr aus Marktheidenfeld von der Gegenfahrbahn aus agierte. Nach dem Ablöschen des Brandes war die Richtungsfahrbahn Frankfurt nicht mehr betroffen (ca. 17 Uhr). Die Richtungsfahrbahn Passau/Linz musste nach dem Abschleppen der beiden Fahrzeuge von einem Spezialfahrzeug gereinigt werden. Während der Reinigungsarbeiten lief der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei. Die Unfallstelle wurde letztendlich um 20:05 Uhr wieder komplett freigegeben.

Unfall an Fahrbahnteilung - halbe Stunde Vollsperrung des linken Fahrstreifens

Schollbrunn, A 3, Fahrtrichtung Passau/Linz. Am Sonntagnachmittag um kurz vor 13:00 Uhr kam es auf der A 3, Gemarkung Schollbrunn, zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Ein 61jähriger Audi-Fahrer fuhr kurz vor der Fahrbahnteilung am Beginn der dortigen Baustelle von dem rechten auf den linken Fahrstreifen und erfasste dabei mit seiner rechten Fahrzeugfront eine dort aufgestellte Warnbake. Diese wurde nach rechts weggeschleudert und traf dabei einen auf dem rechten Fahrstreifen vorbeifahrenden Pkw BMW. Der Pkw Audi war nach dem Anstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Pkw BMW konnte die Fahrbahn räumen und blieb im abgebakten Bereich stehen. Die abgetrennte, linke Fahrspur war für eine Dauer von ca. einer halben Stunde voll gesperrt. Der Verkehr konnte über die getrennt verlaufende, rechte Fahrspur an der Unfallstelle vorbeifließen. Es kam zu einem erheblichen Rückstau von mehreren Kilometern Länge. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro.

Starkregen/Hagelschauer - Pkw-Fahrer verliert Kontrolle über sein Fahrzeug

Waldaschaff, A 3, Fahrtrichtung Frankfurt. April-Wetter auf der Autobahn - von blauem Himmel und Sonnenschein bis zu Starkregen und Graupel-/Hagelschauer war am Sonntagnachmittag alles vertreten. Auf nur wenigen Kilometern der Autobahn A 3 konnte man zwischen Marktheidenfeld und Hösbach sämtliche Wetterkapriolen live erleben.

Gegen 13:40 Uhr befuhr ein 22jähriger BMW-Fahrer den mittleren von drei Fahrstreifen. Aufgrund von Starkregen und Hagelschauer wollte dieser sein Fahrzeug abbremsen. Auf der nassen Fahrbahn verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte zunächst in die linke Betongleitwand. Von dort wurde er abgewiesen und schleuderte über alle drei Fahrspuren in die rechte Betongleitwand und kam letztendlich auf dem Standstreifen zum Stehen. Am Pkw BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Der Pkw blieb fahrbereit und es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach