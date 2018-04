Autofahrer mit zuviel Promille in Aschaffenburg unterwegs

Stadt Aschaffenburg

Alkoholisierte Autofahrer

Am Ostersonntagmorgen, gegen 07 Uhr, wurde der 57-jährige Fahrer eines Pkw Citroen in der Mühlstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei gab er an, Alkohol getrunken zu haben. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille. Er wurde daraufhin zur Dienststelle verbracht und eine Blutentnahme angeordnet. Sein Führerschein und seine Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Am frühen Morgen des Ostermontags, gegen 02:30 Uhr, wurde ein 55-jähriger Fahrer eines Opel Astra, nachdem er zuvor mit seinem Fahrzeug in der Schillerstraße einer Polizeistreife aufgefallen war, in der Uhlandstraße angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Bereits beim Aussteigen aus seinem Fahrzeug fiel der Fahrer durch starke, alkoholbedingte, Ausfallerscheinungen auf, so dass ein Alkoholtest nicht möglich war. Er wurde daraufhin zur Dienststelle verbracht und eine Blutentnahme angeordnet. Seine Fahrzeugschlüssel wurden ebenfalls sichergestellt.

Kurz danach, gegen 03.20 Uhr, fiel einer Polizeistreife in der Innenstadt ein Pkw Opel Adam auf. Die 39-jährige Fahrerin wurde in der Löherstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei fiel den Beamten Alkoholgeruch bei der Fahrerin auf. Ein Alkoholtest vor Ort ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Auch sie wurde daraufhin zur Dienststelle verbracht und eine Blutentnahme angeordnet. Ihre Fahrzeugschlüssel sowie ihr Führerschein wurden sichergestellt.

Polizei Aschaffenburg/mkl