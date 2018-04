Nach dem Großbrand: So ist die Situation am Montagmorgen

Laut Kreisbrandinspektor Otto Hofmann gehe es nun darum, mit dem Bagger Lager- und Dachteile zu verräumen. Dabei komme es immer wieder zum Aufflackern von Glutnestern, die allerdings immer schnell gelöscht werden könnten.

Die Zahl der verletzten Feuerwehrleute hat sich auf vier erhöht - zunächst war ein verletzter Feuerwehrmann bekannt geworden. Glücklicherweise handelt es sich lediglich um leichte Verletzungen.

Niedergebrannt sind bei dem Feuer, das am Sonntagnachmittag ausgebrochen war, zwei Lagerhallen. Die eigentliche Produktionshalle sei verschont geblieben, so Hofmann. Eine Gefahr durch Gase oder Dämpfe habe für die Bevölkerung im Zuge der immensen Rauchwolke über der Gemeinde nicht bestanden.

Inzwischen waren so gut wie alle Landkreis-Feuerwehren vor Ort im Einsatz, außer die Wehren aus Bessenbach und Waldaschaff, die bei Unfällen auf der Autobahn geholfen haben.

Andreas Emge, Pressesprecher der Kreisfeuerwehr, schätzt, dass die Nachlöscharbeiten den ganzen Tag über dauern und weiterhin rund 100 Feuerwehrleute vor Ort sein werden.

Immer noch unklar ist die Ursache des Feuers. Der Sachschaden könnte sich auf Millionen belaufen.

Das Bayernwerk hat die Stromversorgung für die Region am Montagmorgen wieder hergestellt. Betroffen waren rund 12.000 Haushalte in den Kommunen Alzenau mit Michelstadt, Kälberau, Albstadt und Kahl. Noch am Montagmorgen gegen 8 Uhr hatten Leser unserer Redaktion geschildert, dass sie ohne Strom seien. Laut Pressesprecher Maximilian Zängl sollte auch das nun zügig wieder behoben sein.

Manuela Klebing