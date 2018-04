Nach den Löscharbeiten konnten die Mitarbeiter des Bayenwerks die Stromleitungen inspizieren und alle notwendigen Zuschaltungen einleiten, so dass nun die von den Ausfällen betroffenen 12.000 Haushalten wieder durchgehend mit Strom versorgt sind. Zuletzt hatten unserer Redaktion am Montagmorgen Leser immer noch von Ausfällen in Kahl, Albstadt und Michelstadt berichtet.

Erst gegen 8.30 Uhr, nach den Löscharbeiten in Stockstadt, hatten die Bayernwerk-Mitarbeiter daran gehen können, die Leitungen zu inspizieren. Gegen 8.44 Uhr hatten sie das Netz dann wieder stehen. Wie auch die Einsatz- und Rettungskräfte waren sie die Nacht über vor Ort. Etwa aus Bamberg oder Marktheidenfeld wurden zum Beispiel Aggregate herangebracht. So konnten 80 Prozent der betroffenen Haushalt noch in der Nacht wieder mit Strom versorgt werden.

Weil von einzelnen Aggregaten noch umgeschaltet werden muss auf die neue Versorgung, kommt es aktuell noch zu Störungen im Bereich Kahl, Michelstadt, Kälberau und Albstadt. Der Strom sollte laut Bayernwerk in Kürze auch hier stabil sein.

Wie es sein könne, dass eine 110kv-Leitung eine ganze Region vom Strom her lahm lege? Pressesprecher Maximilian Zängl: "Die beschädigte Leitung liegt direkt über dem Brandherd in Stockstadt, sie versorgt aber den ganzen Raum. Von daher die Auswirkungen."

Zur Sicherheit wird das Bayernwerk in der kommenden Woche die Leiterseile erneuern.

Manuela Klebing