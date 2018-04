Corsa lichterloh in Flammen

Gegen fünf Uhr war der 44-jährige Opelfahrer auf der Autobahn in Richtung Frankfurt unterwegs, als er kurz vor der Anschlussstelle Bessenbach/Waldaschaff einen Knall in seinem Motorraum hörte. Er konnte sein Auto noch auf dem Standstreifen anhalten und verlassen, bevor er die Flammen bemerkte. Als die Feuerwehren aus Bessenbach und Waldaschaf eintrafen, brannte der Opel bereits lichterloh. Schnell konnten die Einsatzkräfte den Brand ablöschen. Am Corsa entstand wirtschaftlicher Totalschaden – er musste abgeschleppt werden. Bis zur Bergung des Autos mussten zwei Fahrstreifen und die Anschlussstelle gesperrt werden. Ralf Hettler